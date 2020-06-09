Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 küçüldü.
AB ekonomisi ilk çeyrekte küçüldü
09.06.2020 13:05
Son güncelleme : 09.06.2020 13:05
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin 2020 yılı ilk çeyrek büyüme verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,1 azaldı.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü.
AB üyesi ülkeler arasına ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda yüzde 1,2, Bulgaristan ve Romanya yüzde 0,3 ve İsveç yüzde 0,1 büyüdü.
Söz konusu dönemde Fransa ve İtalya yüzde 5,3, İspanya ve Slovakya yüzde 5,2 küçüldü.
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|TACTR
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|409.429
|% 9,98
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|DAGHL
|8,73
|1.768.441
|% 9,95
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|LUKSK
|16,36
|1.295.898
|% 9,95
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|FORMT
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|32.762
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|16.576.885
|% -7,78
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|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
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|TMPOL
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|7.353.956
|% -5,51
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|GSRAY
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|EKGYO
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|% -1,09
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|THYAO
|12,66
|321.937.742
|% 0,16
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|TSPOR
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|EKGYO
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|617.994.174
|% 2,30
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|IHLGM
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|231.908.971
|% 3,76
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|GSRAY
|3,89
|624.348.680
|% 4,01
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|IHLAS
|0,75
|63.724.059
|% 1,35
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|GARAN
|8,17
|609.883.409
|% -1,09
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|Sterlin
|8,5639
|8,6068
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|Frank
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|Riyal
|1,8059
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|1.707
|1.708
|8,80
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|Altın Gr.
|373
|373
|2,63
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|2.418
|2.446
|11,50
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|Tam
|2.489
|2.517
|15,70
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|Yarım
|1.215
|1.225
|3,90
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|Çeyrek
|607
|614
|3,10
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|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|-0,13
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