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AB Liderler Zirvesi başladı

23.04.2020 16:35

Son güncelleme : 23.04.2020 16:35
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere bir araya geldi.



AA

Kovid-19 nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan AB Liderler Zirvesi, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David  Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da katıldı.

Zirvede, liderler Kovid-19'un neden olduğu ekonomik durgunluktan nasıl  çıkılacağı konusunda ortak strateji belirlemeye çalışıyor.

Daha önce maliye bakanlarının üzerinde uzlaştığı, Kovid-19 nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar euroluk yeni ücret destek programı kurulması,  Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar euroluk kredi garantisi sağlaması ve Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) ülkelere sağlık alanında  kullanılmak üzere 240 milyar euroluk kredi vermesini içeren paket zirvede  liderlerce görüşülüyor.

Salgının ekonomik etkilerine karşı kurtarma programının müzakere edileceği zirvede, AB ülkeleri arasında derin ayrışma olması dikkati çekiyor.

Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu  ülkeler, krizin ekonomik etkilerine karşı ortak bir AB politikası belirlenmesini  talep ediyor. Bu ülkeler, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik hasarı gidermek üzere  yeni uzun vadeli bir finansal enstrümana ihtiyaç duyulduğu görüşünü taşıyor.

Almanya ve Hollanda, Finlandiya ve Avusturya gibi ülkeler, ortak borç sistemine sert biçimde karşı çıkıyor. AB ülkeleri arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle zirvede kurtarma  programı hakkında bir anlaşma sağlanması öngörülmüyor.





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