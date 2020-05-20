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AB mali kurallarını uygulamayacak

20.05.2020 14:00

Son güncelleme : 20.05.2020 14:06
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle bütçe açıkları ve kamu harcamaları gibi birlik mali kurallarına uymayan ülkelere yönelik disiplin süreci başlatılmayacağını bildirdi.



AA

AB Komisyonu, üye ülkelerin kamu maliyelerine ilişkin çeşitli  değerlendirmeler ve tavsiyeler içeren "Bahar Dönem Paketi" adlı çalışmasını  yayımlandı.

Çalışmada, Kovid-19'un üye ülkelerin kamu maliyeleri üzerinde olumsuz  etkileri olduğuna dikkat çekildi.

Salgının makro ekonomik ve mali etkileri hakkında belirsizliklerin  sürdüğüne işaret edilen çalışmada, AB Komisyonu'nun birlik bütçe ve kamu  harcaması kurallarına uymayan ülkelere başlatılan disiplin sürecini  uygulamayacağı belirtildi.

"KOVİD-19 ASTEROİD GİBİ ÇARPTI"

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuya  ilişkin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında,  "Kovid-19, Avrupa  ekonomisine bir asteroid gibi çarparak krater şeklinde bir delik bıraktı." dedi.

Dombrovskis, ekonomik toparlanmanın başlamasıyla üye ülke  ekonomilerinin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesi için  koordine yaklaşımın  tekrar önemli olacağını ifade etti.

Çalışmalarının, üye ülkelere  "fırtınada kılavuzluk" yapmayı  amaçladığına dikkati çeken Dombrovskis,  "Bu aşamada, kamu sağlığına, yatırım  yapmaya, istihdamı ve şirketleri korumaya odaklanıyoruz." diye konuştu.

Dombrovskis, AB Komisyonu olarak, Bulgaristan, Danimarka, Estonya,  İrlanda, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Slovakya, Finlandiya ve İsveç'e  kara para aklama ile mücadele konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunduklarını  söyledi.

AB MALİ KURALLARI

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının  Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da  GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna  bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı  disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik  yaptırımlar söz konusu oluyor.

AB ülkelerinin çoğu salgın nedeniyle kamu harcamalarını birlik  kurallarında öngörülen sınırları aşacak seviyeye yükseltmiş bulunuyor.




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