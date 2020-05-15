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AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanamadı

15.05.2020 17:11

Son güncelleme : 15.05.2020 18:11
Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinin 3`üncü turunda somut ilerleme sağlanamadı.



AA

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brüksel'de AB'den 31 Ocak'ta  ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakereleri  hakkında basın toplantısı düzenledi.

Müzakerelerin 3'üncü turu kapsamında AB ve İngiltere taraflarını  temsil eden 250 şer kişilik ekiplerinin bu hafta 40 kadar video konferans  gerçekleştirdiğine dikkati çeken Barnier, "İngiltere ile yapılan müzakerelerinin  seyrinden hayal kırıklığı duyuyorum." dedi.

Barnier, "Müzakerelerde ticaret, ulaşım, İngiltere'nin gelecekte AB  programlarına katılımı ve balıkçılık gibi başlıkları ele aldık. Zor konularda hiç  ilerleme sağlanamadı." diye konuştu.

AB'nin ortak değerlerini pazarlık konusu yapmayacaklarını vurgulayan  Barnier, müzakerelerde ilerleme sağlanması için İngiltere'nin daha gerçekçi  olması gerektiğini söyledi.

Barnier, hedeflerinin tüm mal ve ürünlerde sıfır gümrük vergisi ve  sıfır kotalı bir ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlamak olduğunu hatırlattı.

Bunun için eşit şartlar altında ticaretin önemine dikkati çeken  Barnier, İngiltere'nin görüşmelerde adil rekabet ortamı sağlanması konusunu ele  almak istemediğini anlattı.

Barnier, İngiltere'nin yükümlülüklerini yerine getirmeden Avrupa  pazarının işine gelen imkanlarından faydalanamayacağını vurguladı.

Müzakerelere başlıklarının çok kapsamlı olduğunu anımsatan Barnier,  görüşmelerde bir uzlaşı sağlanması için sürecin uzatılması gerektiğini ifade  etti.

SÜREÇ HAKKINDA

Taraflar, 2020 sonuna kadar, gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek  kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve  güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. AB, tüm bu konularda bir yıldan az  bir sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar  uzatılması görüşünü taşıyor.

AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü  tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran ayı sonuna  kadar karar vermeleri gerekiyor.

İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Eğer, bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler  31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Öte yandan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürüyor.




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