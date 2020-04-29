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ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

29.04.2020 15:59

Son güncelleme : 29.04.2020 16:25
ABD ekonomisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daralarak piyasa beklentisinin üzerinde bir küçülme gösterdi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait öncü GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,8 azaldı. Küresel finansal kriz döneminden sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 daralma yönündeydi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde  1,3 artış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,8 arttı.  Beklentiler bu verinin yüzde 1,4 artması yönündeydi.

PİYASALAR VERİLERİ FİYATLIYOR

Büyüme verisi öncesi 1,0842 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, açıklamanın ardından 1,0860'a yükseldi. Dolar/TL ise 6,9850'den 6,9768'e geriledi.

Diğer taraftan, 1,718 dolardan işlem gören altının onsu 1,717 seviyesinde gerçekleşti. 23,93 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil  fiyatı ise verilerin ardından 24,53 dolardan işlem gördü.




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