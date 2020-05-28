ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı.
ABD ekonomisi daraldı
28.05.2020 15:49
Son güncelleme : 28.05.2020 15:49
ABD'de GSYH 2020 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 daraldı. Ekonomistler ise ekonominin yüzde 4,8 küçülmesini bekliyorlardı.
İlk çeyrekte motorlu araçlar hariç tutulduğunda ekonomideki küçülme yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.
Tüketici harcamalarının yüzde 6,8 azaldığı ilk çeyrekte, işletme yatırımlarında düşüş yüzde 7,9 oldu. 2020 ilk çeyrekte ihracat yüzde 8,7 azalırken, ithalatta düşüş yüzde 15,5 olarak gerçekleşti.
15:33105.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 568,25
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:336,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0480
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:337,5170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5175
En Düşük
7,4416
15:33377,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,36
|Açılış
|: 377,73
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.955.761
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|32.413.210
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|74.861.664
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.650.582
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.241.433
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.284.539
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.727.021
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,70
|2.589.454.296
|% 3,00
|
|GARAN
|7,75
|1.742.710.590
|% 1,44
|
|PGSUS
|60,00
|897.197.893
|% 1,52
|
|ASELS
|30,22
|612.562.809
|% 0,47
|
|AKBNK
|5,68
|534.883.741
|% 1,43
|
|GARAN
|7,75
|1.742.710.590
|% 1,44
|
|THYAO
|12,70
|2.589.454.296
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,43
|245.409.751
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|278.740.181
|% 0,45
|
|AVOD
|3,59
|451.973.146
|% -4,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3385
|8,3803
|% 0,70
|
|Frank
|6,9996
|7,0417
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8109
|1,8199
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|12,35
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.481
|34,60
|
|Tam
|2.522
|2.557
|47,00
|
|Yarım
|1.231
|1.244
|17,40
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,05
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|0,81
|