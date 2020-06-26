Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`ABD ekonomisinde toparlanma yavaş olacak`

26.06.2020 17:28

Son güncelleme : 26.06.2020 17:28
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor`s (S&P), ABD ekonomisinde resesyonun başladığı gibi hızlı bitebileceğini belirterek, ancak ekonomik toparlanmanın yavaş olabileceğini ifade etti.



AA

S&P'den yapılan açıklamada, ABD genelinde ekonomik faaliyetin  normalleşmesi için yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan  önlemlerin gevşetilmeye başlandığı, ancak ülke ekonomisinin salgından önceki  haline dönebilmesi için uzun bir yolu olduğu bildirildi.

ABD ekonomisinde mayıs ayında dip seviyelerin görüldüğü ve resesyonun  başladığı gibi hızlı bitebileceği aktarılan açıklamada, "Kötü haber, toparlanma  yavaş olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının 2019 sonu  seviyesine geri dönebilmesinin yaklaşık 2 yılı bulacağına işaret edilerek,  işsizlik oranının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği, tüketici  harcamalarının azaldığı ve iş talebinin yavaş bir toparlanma gösterdiği  kaydedildi.

Salgında ikinci dalganın yaşanması halinde toparlanmanın bu yılın  üçüncü çeyreğinde başlamasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, ülke  ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralmasının, 2021'de ise yüzde 5,2 büyümesinin  beklendiği bildirildi.

Öte yandan, S&P'den yapılan bir diğer açıklamada ise Kovid-19  salgınının Asya-Pasifik ekonomilerinde 3 trilyon dolarlık kayba neden olacağı  ifade edildi. Açıklamada, Asya-Pasifik ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3  daralmasının, 2021'de ise yüzde 6,9'luk büyüme performansı göstermesinin  beklendiği kaydedildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:13114.653
Değişim :  0,45% |  514,45
Açılış :  115.117  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
115.355 En Düşük
114.653
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 33,52 102.675.529 % 9,97  
GLRYH 13,59 36.027.364 % 9,95  
ORGE 6,97 80.566.030 % 9,94  
DAGHL 7,97 8.658.795 % 9,93  
EKIZ 10,42 1.448.417 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4446 8,4869 % -0,50  
Frank 7,1960 7,2393 % -0,04  
Riyal 1,8221 1,8313 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 -14,14  
Altın Gr. 386 386 -2,93  
Cumhuriyet 2.504 2.522 -18,00  
Tam 2.577 2.588 -18,40  
Yarım 1.252 1.266 -9,00  
Çeyrek 626 634 -4,50  
Gümüş.Ons 17,58 17,62 -0,20  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,03  
B. Petrol 40,92 40,92 -0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru