ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 37,7 daralacağını öngördü.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi`nden ekonomik daralma beklentisi
20.05.2020 08:51
Son güncelleme : 20.05.2020 08:51
AA
CBO'nun raporuna göre, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan sosyal mesafe önlemleri ekonomik faaliyeti büyük ölçüde aksatarak iş kayıplarına neden oldu.
Bu yıl ve gelecek yıla ilişkin ekonomik tahminlerde güncellemeye gidilen rapora göre, ülke ekonomisinin 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 37,7 küçüleceği, üçüncü ve dördüncü çeyrekte ise sırasıyla yüzde 21,5 ve yüzde 10,4 büyüyeceği tahmin edildi.
ABD ekonomisinin 2020 yılı genelinde yüzde 5,6 daralması beklenirken, ekonominin 2021'de ise yüzde 4,2'lik büyüme gösterceği öngörüldü.
Ülkedeki işsizliğe ilişkin beklentilerin de yer aldığı raporda, işsizlik oranının bu yıl yüzde 11,5 ve gelecek yıl yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.
ABD'nin federal bütçe açığının ise Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen ekonomik teşvik paketleriyle bu yıl 2,1 trilyon dolara, gelecek yıl ise 600 milyar dolara kadar artacağı öngörüldü.
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7687
18:057,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
18:05381,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,55
|Açılış
|: 381,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
382,17
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3011
|8,3428
|% 0,36
|
|Frank
|6,9743
|7,0163
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8025
|1,8115
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,24
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.527
|2.570
|8,50
|
|Yarım
|1.233
|1.256
|4,10
|
|Çeyrek
|617
|628
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|34,97
|34,97
|0,32
|