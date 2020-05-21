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ABD`de 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

21.05.2020 16:01

Son güncelleme : 21.05.2020 16:10
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 438 bin olurken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 9 haftada toplam 38 milyon 615 bine ulaştı.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak 2  milyon 438 bin oldu.

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa  beklentisi, 2 milyon 400 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi  ise 2 milyon 981 binden 2 milyon 687 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 9 haftada toplam  38 milyon 615 bin olarak kaydedildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları  da bir önceki haftaya göre 501 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bine geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 9 Mayıs ile biten haftada  bir önceki haftaya göre 2 milyon 525 bin kişi artarak 25 milyon 73 bine yükseldi.




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