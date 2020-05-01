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ABD`de bazı eyaletlerde ekonomik normalleşme başlıyor

01.05.2020 09:12

Son güncelleme : 01.05.2020 09:12
ABD`de, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler aralarında Alabama, Arizona, Iowa, Ohio ve Texas`ın da bulunduğu 11 eyalette 1 Mayıs`tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek.



AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ve kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurmasının ardından eyaletlerin normalleşme sürecine ilişkin planları da açıklanmaya başlandı.

HİJYEN VE SOSYAL MESAFE ŞARTIYLA İŞLETMELER AÇILACAK

Bu kapsamda Alabama, Arizona, Idaho, Iowa, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming ve Maine eyaletlerinde, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin 1 Mayıs itibarıyla kademeli olarak gevşetileceği bildirildi.

Söz konusu tedbirler, Beyaz Saray'ın yayımladığı 3 aşamalı plan doğrultusunda kademeli olarak kaldırılacak.

İlk aşamada, bu eyaletlerdeki restoranlar, sinema salonları, alışveriş merkezleriyle ibadethaneler gibi mekanlar sosyal mesafenin korunması ve hijyen  kurallarına uyulması şartıyla açılacak.

Her eyaletin Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik düzenlemeleri farklılıklar gösterse de birçok eyalette okullar, eğitim ve öğretim yılının  sonuna kadar kapalı kalmaya devam edecek.

İŞLETMELERİN KAPANMASI, İŞ GÜCÜ PİYASASINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'de, salgını  kontrol altına almaya yönelik önlemler nedeniyle ekonomik faaliyet önemli ölçüde  zarar gördü.

ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde  yüzde 4,8 daraldı ve gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2008'deki küresel finansal  kriz döneminden sonraki en sert düşüşünü kaydetti.

Ülkede iş yerlerinin geçici olarak kapatılmasıyla iş gücü piyasası  büyük bir darbe alırken ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı son 6 haftada 30 milyon 307 bine ulaştı.

"AMERİKA'YI YENİDEN FAALİYETE GEÇİR"

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgının ülke ekonomisini olumsuz  etkilemesi üzerine normalleşme sürecine ilişkin çalışmalara hız vermişti.

Beyaz Saray'ın 17 Nisan'da "Amerika'yı yeniden faaliyete geçir"  başlığıyla yayımladığı planda, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin 3  aşamalı şekilde gevşetilmesi öngörülmüştü.

Plan kapsamında, ilk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken  spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların  sosyal mesafenin korunması şartıyla açılmasına izin verilmişti.

İkinci aşamada, virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletlerde zaruri  olmayan seyahatlere izin verileceği ve yine sosyal mesafenin korunması şartıyla  ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul ve barların da açılabileceği  bildirilmişti.

İlk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletlerin ise 3. aşamaya geçebileceği, bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken restoran ve  barların müşteri kapasitesini artırabileceği kaydedilmişti.




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