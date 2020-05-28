ABD`de, bekleyen konut satışları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda aylık yüzde 21,8 ve yıllık yüzde 33,8 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti.
ABD`de bekleyen konut satışları rekor seviyede düştü
28.05.2020 18:12
Son güncelleme : 28.05.2020 18:31
AA
National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.
Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 azalarak verinin açıklanmaya başladığı Ocak 2001'den bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.
Bekleyen konut satışları bu dönemde aylık yüzde 21,8 azaldı. Mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 15 azalması yönündeydi.
Bu dönemde konut satışları, Kovid-19 salgının etkisiyle tüm bölgelerde azalış gösterdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, nisanda neredeyse tüm eyaletlerde uygulanan "evde kal" emriyle konut satışlarında yaşanan kayda değer orandaki azalmanın "sürpriz" olmadığını kaydetti.
Yun, gelecek aylarda ekonominin normale dönmesi ve tüketici güveninin yükselmesiyle konut satışlarının da artacağını ifade etti.
Konut piyasasına ilişkin tahminlerde güncellemeye gidildiğini de belirten Yun, konut satışlarının bu yıl yüzde 11 düşmesinin, ortalama konut fiyatının ise yüzde 4 artmasının beklendiğini bildirdi.
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|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
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|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
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|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
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|IZTAR
|4,68
|2.317.383
|% -10,00
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|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
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|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
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|RTALB
|25,22
|19.090.542
|% -9,99
|
|CASA
|20,54
|199.824
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.875.952
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.224.498.837
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.211.119
|% -0,51
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|ASELS
|30,06
|809.397.524
|% -0,07
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|AKBNK
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|667.657.920
|% 1,07
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|GARAN
|7,78
|2.224.498.837
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.875.952
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|316.312.099
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.511.570
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|396.078.321
|% 0,45
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,3800
|8,4221
|% 1,21
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|Frank
|7,0301
|7,0725
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|Riyal
|1,8099
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|% 0,66
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,23
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|Altın Gr.
|377
|377
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.479
|32,50
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|Tam
|2.519
|2.555
|44,80
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,20
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|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
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|Gümüş Gr.
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|3,82
|0,05
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