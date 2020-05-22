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ABD`de büyük vurgun! 2 gün daha bekleyecekler

22.05.2020 16:05

Son güncelleme : 22.05.2020 16:47
ABD`de işsizlik maaşı vurgunu yaşanıyor. ABD Devlet İstihdam Güvenlik Dairesi Başkanı ise yaptığı açıklamada, sahtekârların hileli bir şekilde yüz milyonlarca dolarlık işsizlik yardımı almak için Washington`daki on binlerce insanın bilgilerini kullandığını söyledi. Komiser Suzi LeVine, devletin sahtekarlığı araştırmak ve corona virüs krizi sırasında işsizlikteki büyük artış sırasında ödenen parayı geri kazanmak için federal kolluk kuvvetleri, finans kurumları ve ABD Çalışma Bakanlığı ile birlikte çalıştığını belirtti.



Washington Post'un haberine göre; LeVine, devam eden soruşturmanın ayrıntılarını yayınlayamayacağını söyledi. Ancak, devlet tarafından alınan karşı önlemlerin yüz milyonlarca doların suçlulara gitmesini engellediğini ve binlerce hileli iddiaların yapılmasını engellediğini söyledi.

İKİ GÜN BEKLEMELERİ GEREKECEK

Daha önce, doğrudan para yatırma işlemi için başvuran adaylar paralarını 24 ila 48 saat içinde alıyorlardı. Şimdi, iki gün daha beklemeleri gerekecek.

Corona virüs, nedeniyle işletmeler Mart ayında kapanmaya başladığından beri Washington'da 1,1 milyondan fazla insan işsizlik ödeneği vermişti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıklamıştı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak 2 milyon 438 bin olmuştu.

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 400 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 2 milyon 981 binden 2 milyon 687 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 9 haftada toplam 38 milyon 615 bin olarak kaydedildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 501 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bine geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 9 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2 milyon 525 bin kişi artarak 25 milyon 73 bine yükseldi.




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