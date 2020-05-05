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ABD`de dış ticaret açığı arttı

05.05.2020 16:53

Son güncelleme : 05.05.2020 16:53
ABD`de dış ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi ve beklentinin biraz üzerinde gerçekleşti.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolar oldu.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu dönemde artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 44 milyar dolar olması yönündeydi.

Şubat ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 39,9 milyar dolardan 39,8 milyar dolara revize edildi.

ABD'nin mart ayındaki ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalarak  187,8 milyar dolara düştü. Ülkenin ithalatı ise aynı dönemde yüzde 6,2 azalarak  232,2 milyar dolara geriledi. Bu verilerle, ülkenin ithalatı ve ihracatı, Kasım 2016 döneminden bu yana en düşük seviyelerini kaydetti.

ÇİN İLE DIŞ TİCARET AÇIĞI MARTTA YÜZDE 21,3 AZALDI

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak  Kovid-19 kriziyle ticaret geriliminin yeniden odağı olan Çin ile arasındaki  ticaret açığı, martta düşüş kaydetti. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, martta  bir önceki aya göre yüzde 21,3 azalarak 15,5 milyar dolara indi.

ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde aylık 300 milyon dolar artarak 7,8  milyar dolara yükselirken, ülkeden yapılan ithalat 3,9 milyar dolar azalarak 4,8  milyar dolara geriledi.

ABD'nin mart ayında dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında,  Avrupa Birliği (16,9 milyar dolar), Meksika (9 milyar dolar), Almanya (6 milyar  dolar), Japonya (4,6 milyar dolar), İtalya (2,8 milyar dolar), Kanada (2,6 milyar  dolar), Tayvan (2 milyar dolar), Güney Kore (1,9 milyar dolar) ve Hindistan da  (1,7 milyar dolar) yer aldı.




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