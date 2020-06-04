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ABD`de dış ticaret açığı arttı

04.06.2020 16:54

Son güncelleme : 04.06.2020 16:54
ABD`de dış ticaret açığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,7 artarak 49,4 milyar dolara yükseldi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini  açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, nisanda bir önceki aya göre  yüzde 16,7 artarak 49,4 milyar dolar oldu.

Kovid-19'un etkisiyle bu dönemde artış göstermeye devam eden veriye  ilişkin piyasa beklentisi, 49 milyar dolar olması yönündeydi.

Mart ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 44,4 milyar dolardan 42,3  milyar dolara revize edildi.

ABD'nin nisan ayındaki ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 20,5  azalarak 151,3 milyar dolara düştü. Ülkenin ithalatı ise aynı dönemde yüzde 13,7  azalışla 200,7 milyar dolara geriledi.

ÇİN İLE DIŞ TİCARET AÇIĞINDA NİSANDA YÜZDE 52,9'LUK ARTIŞ

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak son  dönemde yeniden gerilim yaşadığı Çin ile arasındaki ticaret açığı, nisanda artış  kaydetti. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, nisanda bir önceki aya göre yüzde  52,9 artarak 26 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde aylık 2,1 milyar dolar artışla 9,3  milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 11 milyar dolar artarak 35,2 milyar  dolara yükseldi.

ABD'nin nisan ayında dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında  Avrupa Birliği (14,3 milyar dolar), Almanya (4 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar  dolar), Meksika (3,3 milyar dolar), Güney Kore (2,3 milyar dolar), Tayvan (2,2  milyar dolar), İtalya (2 milyar dolar), Hindistan (1,9 milyar dolar), Fransa (1,4  milyar dolar), Singapur (1,1 milyar dolar), Kanada (400 milyon dolar) ve  İngiltere (400 milyon dolar) yer aldı.




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