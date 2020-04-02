ABD`de dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalışla 39,9 milyar dolara inerek, Eylül 2016`dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
ABD`de dış ticaret açığı azaldı
02.04.2020 18:18
Son güncelleme : 02.04.2020 18:18
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı şubatta bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalarak 39,9 milyar dolara düştü.
Eylül 2016'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda dış ticaret açığının 40 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Ocak ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 45,3 milyar dolardan 45,5 milyar dolara revize edildi.
ABD'nin dış ticaret açığının şubatta azalmasında ülkenin ithalatındaki düşüş etkili oldu. Bu dönemde ABD'nin gerçekleştirdiği ithalat bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalışla 247,5 milyar dolara geriledi. Ülkenin ihracatı ise aynı dönemde yüzde 0,4'lük bir azalış göstererek 207,5 milyar dolar olarak kaydedildi.
ÇİN İLE DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBATTA YÜZDE 17 AZALDI
ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı Çin ile arasındaki ticaret açığı da şubatta düşüş kaydetti. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 17 azalarak 19,7 milyar dolara indi.
ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde aylık 300 milyon dolar azalışla 7,5 milyar dolara gerilerken, ülkeden ithalatı 4,2 milyar dolar azalarak 27,2 milyar dolara düştü.
ABD'nin şubat ayında dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında, Avrupa Birliği (12,6 milyar dolar), Meksika (9,7 milyar dolar), Japonya (5,1 milyar dolar), Almanya (4,8 milyar dolar), İtalya (2,3 milyar dolar), Güney Kore (1,7 milyar dolar), Hindistan (1,6 milyar dolar), Kanada (1,6 milyar dolar) ve Tayvan (1,5 milyar dolar) da yer aldı.
ABD'DE FABRİKA SİPARİŞLERİ ŞUBATTA DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, şubatta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 497,4 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika satışlarının yüzde 0,2 artması yönündeydi.
Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 artışla 249,5 milyar dolara yükselirken, dayanıksız tüketim mallarına yönelik siparişler yüzde 1,2 azalışla 247,9 milyar dolara geriledi.
Ocak ayına ait fabrika siparişlerindeki düşüş ise revize edilmeyerek yüzde 0,5 seviyesinde bırakıldı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.