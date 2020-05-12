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ABD`de enflasyon 2008`den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi

12.05.2020 16:24

Son güncelleme : 12.05.2020 16:24
ABD`de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,8 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,3 artış kaydetti.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti nisanda önceki aya  göre yüzde 0,8 azaldı.

Aralık 2008'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü gösteren veri, piyasa  beklentisiyle paralel bir seyir izledi. TÜFE, martta ise aylık yüzde 0,4 azalış  göstermişti.

Ülkedeki tüketici fiyatları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde  0,3 arttı ve Ekim 2015'ten bu yana en düşük yıllık artışını kaydetti.

TÜFE'deki yıllık değişim, yüzde 0,4 artış yönünde olan piyasa  beklentisinin de gerisinde kaldı. Yıllık enflasyon martta yüzde 1,5 olarak  hesaplanmıştı.

Tüketici fiyatlarında nisan ayında kaydedilen düşüşte, akaryakıt  maliyetindeki azalış önemli bir rol oynarken, giyim, hava yolu taşımacılığı  ücretleri ve konaklama gibi kalemler de bu düşüşte etkili oldu. Bu dönemde gıda  fiyatları ise artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda  aylık yüzde 0,4 azaldı.

Verinin açıklanmaya başladığı 1957'den bu yana en düşük aylık düşüşü  kaydeden çekirdek TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,2  azalması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı ve yüzde 1,7 olan  piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Söz konusu veri, bu değerle Nisan  2011'den bu yana en düşük artışını kaydetti.




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