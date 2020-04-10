GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de enflasyon beklentinin üzerinde düştü

10.04.2020 16:20

Son güncelleme : 10.04.2020 16:20
ABD`de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0,4 azalarak beklentinin üzerinde bir düşüş gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 1,5 arttı.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti martta önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Ocak 2015'ten bu yana en yüksek aylık düşüşün kaydedildiği veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta yüzde 0,3 azalması yönündeydi. TÜFE,  şubatta ise aylık yüzde 0,1 artış kaydetmişti.

Ülkedeki tüketici fiyatları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. TÜFE'deki yıllık değişim, yüzde 1,6 artış yönünde olan piyasa  beklentisinin gerisinde kaldı. Yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3 olarak  hesaplanmıştı.

Tüketici fiyatlarında mart ayında kaydedilen düşüşte, akaryakıt, hava yolu taşımacılığı ücretleri, konaklama ve giyim gibi kalemlerin maliyetindeki azalış etkili oldu. Bu dönemde gıda fiyatları ise artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta aylık yüzde 0,1 azaldı. Ocak 2010 döneminden bu yana ilk kez aylık düşüş gösteren veriye  ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, yıllık bazda ise yüzde 2,1 arttı ve yüzde 2,3 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:0496.295
Değişim :  0,48% |  460,73
Açılış :  96.201  
Önceki Kapanış :  95.834  
En Yüksek
96.502 En Düşük
95.352
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMELK 1,76 487.794 % 10,00  
DOCO 382,30 32.991.863 % 9,98  
RTALB 6,51 17.574.246 % 9,97  
SANFM 5,96 3.625.022 % 9,96  
CASA 10,38 181.814 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3285 8,3702 % 0,56  
Frank 6,9071 6,9487 % 0,58  
Riyal 1,7745 1,7834 % 0,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.689 3,06  
Altın Gr. 362 363 2,41  
Cumhuriyet 2.324 2.377 -2,30  
Tam 2.389 2.447 1,40  
Yarım 1.162 1.191 -1,20  
Çeyrek 583 595 -0,40  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,01  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru