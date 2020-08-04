ABD`de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar dolara çıkarak beklentinin üzerinde bir yükseliş kaydetti.
ABD`de fabrika siparişleri arttı
04.08.2020 17:36
Son güncelleme : 04.08.2020 17:36
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,2 artarak 437,2 milyar dolar
oldu.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu mart ve nisan aylarında düşüş kaydeden mayıs ayında ise toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 5 artması yönündeydi.
Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 7,6 artışla 207,2 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 5 artarak 230 milyar dolara çıktı.
Mayıs ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 8'den yüzde 7,7'ye revize edildi.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.
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