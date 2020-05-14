GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de ihracat fiyat endeksi rekor seviyede düştü

14.05.2020 16:46

Son güncelleme : 14.05.2020 16:46
ABD`de ihracat fiyat endeksi, nisanda aylık yüzde 3,3 azalarak verinin ilk kez açıklanmaya başlandığı Aralık 1988`den bu yana en yüksek aylık düşüşünü gösterdi.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat  endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ihracat fiyat endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,3  azaldı. Bu değerle endeks, verinin ilk kez açıklanmaya başlandığı Aralık 1988'den  bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, nisanda yüzde 2,1 azalması  yönündeydi. Son 3 aydır azalış eğiliminde olan ihracat fiyat endeksi, mart ayında  yüzde 1,7 ve şubat ayında yüzde 1,2 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7  düştü ve Eylül 2015'ten bu yana kaydedilen en yüksek düşüşü gösterdi.

Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki azalışta, tarım ve tarım dışı  ürünlerin ihracat fiyatlarındaki düşüş belirleyici oldu.

ABD'de ithalat fiyat endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla yüzde 2,6  azalarak Ocak 2015'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti.

Endekse ilişkin beklenti ise nisanda yüzde 3,1 düşmesi yönündeydi.  İthalat fiyat endeksi mart ayında yüzde 2,4, şubatta yüzde 0,7 düşmüştü.

İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 6,8  azalış kaydetti. Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki düşüş, akaryakıt  ithalatının fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:3199.234
Değişim :  -0,92% |  -924,97
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.381 En Düşük
98.494
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 11,88 27.061.296 % 10,00  
UMPAS 0,88 365.469 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 471.820 % 10,00  
EPLAS 15,73 318.202 % 10,00  
ISBIR 673,30 233.305 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4701 8,5126 % -0,47  
Frank 7,1261 7,1690 % -0,27  
Riyal 1,8488 1,8581 % -0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 10,04  
Altın Gr. 384 385 -0,62  
Cumhuriyet 2.472 2.515 -3,10  
Tam 2.545 2.581 -3,10  
Yarım 1.242 1.262 -1,50  
Çeyrek 621 631 -0,70  
Gümüş.Ons 15,60 15,63 0,04  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 30,02 30,02 0,83  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru