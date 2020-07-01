ABD`de inşaat harcamaları azaldı













AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.Buna göre, ülkede inşaat harcamaları mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı. Piyasa beklentisinin aksine bu ayda düşüş gösteren verinin mayısta yüzde 1 artacağı tahmin ediliyordu.Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki azalışta, özel sektör inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki azalış etkili oldu. Özel sektör inşaat projeleri, mayısta yüzde 3,3 azalırken, kamu projeleri yüzde 1,2 artış kaydetti.İnşaat harcamaları, bu yılın ilk 5 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 543,2 milyar dolara ulaştı.