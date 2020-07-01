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ABD`de inşaat harcamaları azaldı

01.07.2020 18:39

Son güncelleme : 01.07.2020 18:39
ABD`de inşaat harcamaları, mayısta piyasa beklentisinin aksine aylık yüzde 2,1`lik azalış gösterdi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları mayısta bir önceki aya göre yüzde  2,1 azaldı. Piyasa beklentisinin aksine bu ayda düşüş gösteren verinin mayısta  yüzde 1 artacağı tahmin ediliyordu.

Söz konusu dönemde inşaat harcamalarındaki azalışta, özel sektör  inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki azalış etkili oldu. Özel sektör inşaat  projeleri, mayısta yüzde 3,3 azalırken, kamu projeleri yüzde 1,2 artış kaydetti.

İnşaat harcamaları, bu yılın ilk 5 ayında ise geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 5,7 artarak 543,2 milyar dolara ulaştı.




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