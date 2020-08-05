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ABD`de ISM imalat dışı endeksi 16 ayın zirvesine ulaştı

05.08.2020 18:09

Son güncelleme : 05.08.2020 18:09
ABD`de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık 1 puan artarak 58,1 değerine çıktı ve son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



AA

ISM temmuz ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı. Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 1 puan  artarak 58,1 değerine yükseldi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayıs  aylarında sektördeki daralmaya işaret eden, haziranda ise tekrar büyüme trendini  yakalayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 55 değerini alması  yönündeydi.

Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endeks, haziranda ise  57,1 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde üretim endeksi, temmuzda aylık 1,2 puan artışla 67,2  değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 6,1 puan artarak 67,7  seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1 puan azalarak 42,1  değerine geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 15  sektörde büyüme, 3 sektörde ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Küçülme  gösteren sektörler, madencilik, diğer hizmetler ile profesyonel, bilimsel ve  teknik hizmetler oldu.

HİZMET SEKTÖRÜ PMI VERİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de temmuz ayına  ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) revizyona gitti.

Buna göre, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 49,6'dan  50'ye revize edildi.  İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi  de temmuzda 50,3 olarak güncellendi. Bileşik PMI'a ilişkin temmuz ayına ait öncü  veri daha önce 50 olarak açıklanmıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye,  50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.




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