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ABD`de ISM imalat sanayi endeksi düştü

01.05.2020 18:00

Son güncelleme : 01.05.2020 18:00
ABD`de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 41,5 değerine geriledi ve Nisan 2009 döneminden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.



AA

ISM, nisan ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı. Buna göre, ISM imalat sanayi endeksi, nisanda bir önceki aya göre 7,6  puan azalarak 41,5 değerine düştü. Mart ayında 49,1 seviyesinde gerçekleşen  veriye ilişkin piyasa beklentisi, 36,9 değerini alması yönündeydi.

Endeksin, Nisan 2009 döneminden bu yana en yüksek düşüşünü  kaydetmesinde, Kovid-19 salgını etkili oldu. Nisanda, üretim endeksi aylık 20,2  puan azalışla 27,5 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 15,1 puan  azalarak 27,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam endeksi ise bu dönemde 16,3 puan  azalışla 27,5 değerine geriledi.

Söz konusu dönemde, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 15'i  daralma kaydetti. Nisanda sadece 2 sektör büyüme gösterdi ve bu sektörler "kağıt  ürünleri" ile "gıda, içecek ve tütün ürünleri" oldu.

IHS MARKİT'İN PMI VERİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit  tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri  Endeksi ise (PMI) 36,9'dan 36,1 değerine revize edildi.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, nisan ayına ilişkin verinin, ABD'de  Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin etkisiyle imalat sektöründe benzeri  görülmemiş bir küçülmeye işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.




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