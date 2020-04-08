New York Eyaleti Çalışma Bakanlığı Sözcüsü, ABD`de corona virüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenlerin artırılmış işsizlik ödemelerinin bu hafta yapılacağını bildirdi.
ABD`de işsizlere ek ödeme bu hafta başlayacak
08.04.2020 08:43
Son güncelleme : 08.04.2020 08:47
ABD Kongresi'nin 27 Mart'ta onayladığı 2,3 trilyon dolar
büyüklüğündeki teşvik paketi, işsizlere haftalık 600 dolar ek ödeme yapılmasını öngörüyor.
İşsizlere yapılacak toplam ödeme 260 milyar doları bulacak.
Ancak ek ödemenin federal ve eyalet bürokrasilerinden geçerek işsizlerin banka hesaplarına yansımasının birkaç hafta alabileceği de ifade ediliyor.
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|THYAO
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|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
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|TSKB
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|145.062.203
|% 0,00
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,3221
|8,3638
|% 0,02
|
|Frank
|6,9453
|6,9871
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7963
|1,8053
|% 0,16
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.652
|3,49
|
|Altın Gr.
|359
|360
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,09
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
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