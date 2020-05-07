ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 169 bin olurken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.
ABD`de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
07.05.2020 16:12
Son güncelleme : 07.05.2020 16:12
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 677 bin kişi azalarak 3 milyon 169 bin oldu.
Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 3 milyon seviyesinde olması yönündeydi.
İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 3 milyon 839 binden 3 milyon 846 bine revize edildi.
Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 861 bin 500 kişi azalarak 4 milyon 173 bin 500'e geriledi.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 25 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 636 bin kişi artarak 22 milyon 647 bine yükseldi.
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