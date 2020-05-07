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ABD`de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

07.05.2020 16:12

Son güncelleme : 07.05.2020 16:12
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 169 bin olurken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 677 bin kişi azalarak 3  milyon 169 bin oldu.

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa  beklentisi, 3 milyon seviyesinde olması yönündeydi.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi  ise 3 milyon 839 binden 3 milyon 846 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların  sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 7 haftada toplam  33 milyon 483 bine ulaştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları  da bir önceki haftaya göre 861 bin 500 kişi azalarak 4 milyon 173 bin 500'e  geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 25 Nisan ile biten haftada  bir önceki haftaya göre 4 milyon 636 bin kişi artarak 22 milyon 647 bine  yükseldi.




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