ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Haziran ile biten haftada 1 milyon 542 bine geriledi.
ABD`de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
11.06.2020 15:54
Son güncelleme : 11.06.2020 16:04
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 355 bin kişi azalarak 1 milyon 542 bine geriledi.
Önceki haftalara kıyasla düşüş göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 550 bin olması yönündeydi.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 877 binden 1 milyon 897 bine revize edildi.
Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 44 milyon 470 bin olarak hesaplandı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 286 bin 250 kişi azalarak 2 milyon 2 bine düştü.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 30 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 339 bin kişi azalarak 20 milyon 929 bin oldu.
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|
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|
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|% 9,97
|
|GLRYH
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|% -7,05
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|167.345
|% -5,85
|
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|% 0,84
|
|ODAS
|2,02
|348.928.858
|% 0,00
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|KRDMD
|2,66
|424.936.848
|% -0,75
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|% 0,74
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.730
|1.731
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|Altın Gr.
|379
|379
|0,03
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|Cumhuriyet
|2.452
|2.476
|-6,00
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|Tam
|2.524
|2.545
|-6,10
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|Yarım
|1.232
|1.242
|-1,10
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|Çeyrek
|616
|622
|-1,00
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|Gümüş.Ons
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|17,95
|-0,17
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