ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 123 bin olurken, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bine ulaştı.
ABD`de işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler açıklandı
28.05.2020 16:57
Son güncelleme : 28.05.2020 17:10
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 323 bin kişi azalarak 2 milyon 123 bin oldu.
Önceki haftalara göre düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 100 bin olması yönündeydi.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 2 milyon 438 binden 2 milyon 446 bine revize edildi.
Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 10 haftada toplam 40 milyon 746 bin olarak hesaplandı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 436 bin kişi azalarak 2 milyon 608 bine geriledi.
Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 16 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 3 milyon 860 bin kişi azalarak 21 milyon 52 bine düştü.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 193,40
|Açılış
|: 105.556
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|Önceki Kapanış
|: 104.954
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106.292
En Düşük
104.535
16:546,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 34,2500
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|Önceki Kapanış
|: 34,6000
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6,8234
En Düşük
6,7656
16:547,5273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0675
|Açılış
|: 9,0700
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|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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7,5310
En Düşük
7,4416
16:543,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,06
|Açılış
|: 3,82
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|Önceki Kapanış
|: 3,77
|
3,84
En Düşük
3,75
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,80
|12.983.279
|% 9,97
|
|HLGYO
|1,67
|75.125.540
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.261.652
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.736.491
|% 9,83
|
|TSGYO
|2,83
|27.173.715
|% 9,69
|
|CMENT
|31,68
|6.604.476
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.900.660
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,67
|2.713.096.100
|% 2,76
|
|GARAN
|7,75
|1.844.017.135
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,25
|940.832.176
|% 0,25
|
|ASELS
|30,10
|720.264.318
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,65
|585.141.222
|% 0,89
|
|GARAN
|7,75
|1.844.017.135
|% 1,44
|
|THYAO
|12,67
|2.713.096.100
|% 2,76
|
|EKGYO
|1,42
|271.359.428
|% -0,70
|
|GSRAY
|2,94
|409.617.693
|% 2,44
|
|MNDRS
|1,97
|273.102.786
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3507
|8,3926
|% 0,85
|
|Frank
|7,0105
|7,0527
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8101
|1,8192
|% 0,67
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,62
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|33,40
|
|Tam
|2.521
|2.556
|45,80
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,40
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,09
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|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|0,85
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