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ABD`de işsizlik maaşı başvurusu beklentiyi aştı

23.04.2020 16:14

Son güncelleme : 23.04.2020 16:59
ABD`de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 18 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 4 milyon 427 bin oldu.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 810 bin kişi azalarak 4  milyon 427 bin olarak kaydedildi.

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa  beklentisi, 4 milyon 200 bin seviyesinde olması yönündeydi. İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi  ise 5 milyon 245 binden 5 milyon 237 bine revize edildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı,  Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 5 haftada toplam 26  milyon 453 bine ulaştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları  da bir önceki haftaya göre 280 bin kişi artarak 5 milyon 786 bin 500'e yükseldi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 11 Nisan ile biten haftada  bir önceki haftaya göre 4 milyon 64 bin kişi artarak 15 milyon 976 bin olarak  kaydedildi.




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