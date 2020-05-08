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ABD`de işsizlik oranı yükseldi

08.05.2020 16:24

Son güncelleme : 08.05.2020 16:24
ABD`de tarım dışı istihdam, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda 20,5 milyon kişi azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti ve ülkede işsizlik oranı yüzde 14,7`ye ulaştı.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 20,5  milyon kişi azaldı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, bu  dönemde 22 milyon kişi azalması yönündeydi.

Kovid-19 salgının etkisiyle azalış gösteren tarım dışı istihdam  verisi, tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti.

Bu dönemde tarım dışı istihdamın azalmasında, Kovid-19 salgını ve buna  karşı alınan önlemlerin etkisiyle başta eğlence ve konaklama olmak üzere tüm ana  sektörlerdeki işten çıkarmalar etkili oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin şubat ve mart ayı verilerinde  de revizyona gidildi. Buna göre, şubat ayında tarım dışı istihdam artışı 275  binden 230 bine, mart ayı verisindeki düşüş ise 701 binden 870 bine revize  edildi.

İŞSİZLİK ORANI REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ

ABD'deki işsizlik oranı ise nisanda 10,3 puan artarak yüzde 14,7'ye  yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklentinin altında gerçekleşen işsizlik oranının, bu ayda yüzde 16  olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı, martta yüzde 4,4 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 15,9 milyon kişi artarak 23,1 milyona  ulaştı. ABD'deki işsiz sayısının artmasında Kovid-19 salgınına karşı alınan  önlemlerin ekonomik etkileri belirleyici oldu.

İş gücüne katılım oranı da nisanda 2,5 puan azalışla yüzde 60,2 oldu  ve Ocak 1973 döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye gerilerken, ABD  Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise nisanda  30,01 dolar oldu.




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