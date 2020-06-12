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ABD`de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi

12.06.2020 16:17

Son güncelleme : 12.06.2020 16:40
ABD`de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 1 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 arttı.



AA

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, mayısta bir önceki aya  kıyasla yüzde 1 arttı.

Şubat ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta aylık 0,6 artması yönündeydi. Endeks, nisan ayında yüzde 2,6, martta  yüzde 2,4 ve şubatta yüzde 0,7'lik azalış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı. Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, akaryakıt  fiyatlarındaki artış etkili oldu.

İHRACAT FİYAT ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

ABD'de ihracat fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 0,6'lık yükseliş göstermesi  yönündeydi.

Son 3 aydır azalış eğiliminde olan ihracat fiyat endeksi, nisanda  yüzde 3,3, martta yüzde 1,4 ve şubatta yüzde 1,2 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6  düştü.

Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki değişimde, tarım dışı ürünlerin  yüksek ihracat fiyatlarının, tarımsal ürünlerin düşük fiyatlarıyla dengelenmesi  belirleyici oldu.




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