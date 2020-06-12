ABD`de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 1 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 arttı.
ABD`de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi
12.06.2020 16:17
Son güncelleme : 12.06.2020 16:40
AA
ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.
Şubat ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta aylık 0,6 artması yönündeydi. Endeks, nisan ayında yüzde 2,6, martta yüzde 2,4 ve şubatta yüzde 0,7'lik azalış kaydetmişti.
İthalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı. Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki yükselişte, akaryakıt fiyatlarındaki artış etkili oldu.
İHRACAT FİYAT ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
ABD'de ihracat fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 0,6'lık yükseliş göstermesi yönündeydi.
Son 3 aydır azalış eğiliminde olan ihracat fiyat endeksi, nisanda yüzde 3,3, martta yüzde 1,4 ve şubatta yüzde 1,2 azalmıştı.
İhracat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düştü.
Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki değişimde, tarım dışı ürünlerin yüksek ihracat fiyatlarının, tarımsal ürünlerin düşük fiyatlarıyla dengelenmesi belirleyici oldu.
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