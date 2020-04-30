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ABD`de kişisel gelir ve harcamalar azaldı

30.04.2020 17:29

Son güncelleme : 30.04.2020 17:29
ABD`de kişisel gelirler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 2 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 7,5 geriledi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde  2 azalış gösterdi. Şubat ayında da yüzde 0,6 artış kaydeden veriye ilişkin mart  ayı beklentisi yüzde 1,5 azalması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları da martta aylık yüzde 7,5  azalış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde bir gerileme kaydeden kişisel tüketim harcamaları verisinin bu dönemde yüzde 5 azalacağı tahmin ediliyordu. Kişisel  tüketim harcamaları şubat ayında yüzde 0,2 artış göstermişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 1,3 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate  aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık yüzde  0,1 azalırken, yıllık yüzde 1,7 yükseldi.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel  tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentileriyle  paralel olurken, yıllık değişim beklentinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek  kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yıllık yüzde 1,6 artması  bekleniyordu.

Açıklamada, Amerikalıların kişisel gelir ve harcamalarında bu dönemde  yaşanan düşüşte, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin etkili olduğu belirtildi.





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