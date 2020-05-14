GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de New Jersey eyaletinin gelirleri düştü

14.05.2020 09:03

Son güncelleme : 14.05.2020 09:03
ABD`nin en zengin eyaletlerinden New Jersey`in (NJ), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele gereği aldığı ekonomiyi durdurma kararının, nisan ayı gelirlerinde yüzde 60 kayba neden olduğu bildirildi.



AA

Bloomberg'in haberine göre New Jersey eyaletinin gelirleri, 3,5 milyar  dolarlık kayıpla nisan ayında yüzde 60 geriledi.

Eyalet görevlilerine dayandırılan haberde, verilerin NJ Valisi Phil  Murphy’nin 21 Mart'ta aldığı ekonomiyi durdurma kararından bu tarafa tam bir  aylık dilimi kapsadığı bildirildi.

New York’tan sonra Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci eyalet  olan NJ'nin, normalde nisan ayında yapılan ve eyalet gelirlerinin en büyük  dilimini oluşturan vergi ödemeleri ise Vali Phil Murphy’nin kararı ile 15  Temmuz'a ertelenmişti.

Eyaletin sağlık departmanının paylaştığı bilgilere göre, bugüne kadar  New Jersey’de 140 bin Kovid-19 vakası görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı  9  bin 500 oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.159
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.865 En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 1,87 1.384.875 % 10,00  
AYES 3,19 46.086 % 10,00  
IZTAR 8,36 1.100.117 % 10,00  
IDEAS 4,29 908.232 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 574.050 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4790 8,5215 % -0,36  
Frank 7,1305 7,1734 % -0,21  
Riyal 1,8487 1,8580 % -0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 384 384 -1,29  
Cumhuriyet 2.469 2.513 -5,10  
Tam 2.542 2.579 -5,20  
Yarım 1.240 1.261 -2,60  
Çeyrek 620 631 -1,20  
Gümüş.Ons 15,48 15,52 -0,07  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru