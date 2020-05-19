GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de otomotiv sektörü faaliyete başladı

19.05.2020 08:53

Son güncelleme : 19.05.2020 08:53
ABD`de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretimlerine büyük ölçüde ara veren otomotiv sektörü, yaklaşık 2 ayın ardından faaliyete başladı.



AA

ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede 130 bini aşkın otomotiv  sektörü çalışanı bugün iş başı yaptı.

Ford, Fiat Chrysler ve General Motors gibi sektörün önde gelen üreticileriyle tedarikçileri, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerle üretim merkezlerini yeniden açarak faaliyete başladı.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD'deki üretim ve  faaliyetlerine yeniden başladığı bildirildi. Açıklamada, şirketin sağlık  muayenesi, kişisel koruyucu ekipman ve sosyal mesafe de dahil olmak üzere  çalışanların güvenliği ve sağlığı için önlemler aldığı kaydedildi.

Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada da şirketin 12 bin çalışanının  işlerine geri döndüğü ve üretimin yeniden başladığı aktarıldı.

Söz konusu şirketlerin üretimlerine yeniden başlamasıyla borsadaki  hisseleri de yükseliş kaydetti. General Motors'un hisseleri bugün yüzde 9, Fiat  Chrysler'in hisseleri yüzde 7,3 ve Ford'un hisseleri yüzde 6,7 oranında arttı.

Ford, General Motors ve Fiat Chrysler, mart ayında, Kovid-19 salgınına  karşı alınacak önlemler nedeniyle, Kuzey Amerika'daki üretimlerine ara  vereceklerini açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın da bugün  üretimine yeniden başlaması için California yönetimiyle geçen hafta anlaşmaya  vardığı duyurulmuştu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.983
Değişim :  2,22% |  2.214,81
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
102.225 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 10,89 1.319.484 % 10,00  
METAL 1,43 320.635 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3671 8,4091 % -0,06  
Frank 7,0444 7,0868 % -0,23  
Riyal 1,8249 1,8341 % -0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 5,21  
Altın Gr. 384 384 0,18  
Cumhuriyet 2.468 2.513 2,30  
Tam 2.540 2.579 2,50  
Yarım 1.240 1.261 1,20  
Çeyrek 620 630 0,60  
Gümüş.Ons 17,09 17,13 0,14  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,02  
B. Petrol 34,91 34,91 0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru