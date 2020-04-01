GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de özel sektör istihdamı düştü

01.04.2020 16:48

Son güncelleme : 01.04.2020 16:48
ABD`de özel sektör istihdamı, mart ayında 27 bin azalarak piyasa beklentisinin altında düşüş kaydetti.



AA

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı, mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, mart ayında 27 bin azaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, 150 binlik düşüş göstermesi yönündeydi.

Bu dönemde, küçük ölçekli şirketlerdeki istihdam sayısı 90 bin azalırken, orta ölçekli şirketlerde 7 bin ve büyük ölçekli firmalarda 56 bin  arttı. İstihdam azalışının 18 bini hizmet, 9 bini ise mal sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, şubat ayına ilişkin özel sektör istihdamı artışı da 183 binden 179 bine revize edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ADP Araştırma Enstitüsü Başkanı Ahu Yıldırmaz, mart ayı verilerinin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının istihdama etkisini tam olarak yansıtmadığını gösterdiğini kaydetti.

Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasına etkisi, geçen hafta açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriyle kendini göstermeye başlamıştı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada 3 milyon 283 bine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:3388.556
Değişim :  -1,21% |  -1.087,72
Açılış :  88.286  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.399 En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 2,09 2.624.143 % 10,00  
MEGAP 1,76 412.761 % 10,00  
MEGAP 1,76 412.761 % 10,00  
BMELK 1,21 103.991 % 10,00  
DARDL 4,62 2.204.068 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2518 8,2932 % 0,78  
Frank 6,8741 6,9155 % 0,29  
Riyal 1,7690 1,7779 % 0,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.578 -0,15  
Altın Gr. 339 339 3,19  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,87 13,91 -0,09  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 25,09 25,09 -1,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru