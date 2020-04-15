GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de perakende satışlar ve sanayi üretimi düştü

15.04.2020 17:02

Son güncelleme : 15.04.2020 17:19
ABD`de sanayi üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946`dan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti. Perakende satışlar da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düştü.



AA

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 azaldı.

Ocak 1946'dan bu yana en yüksek düşüşünü gösteren veriye yönelik piyasa beklentisi, yüzde 4 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren sanayi üretiminde, yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok üretim tesisinin  faaliyetlerini geçici olarak durdurması etkili oldu.

İmalat sanayi üretimi martta aylık yüzde 6,3 azalarak beklentinin çok  üzerinde bir düşüş kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, imalat  sanayi üretiminin martta yüzde 3,2 azalması yönündeydi.

Kapasite kullanım oranı ise martta 4,3 puan azalışla yüzde 72,7'ye  geriledi. Kapasite kullanım oranının mart ayında yüzde 73,8 olması bekleniyordu.

PERAKENDE SATIŞLAR KOVİD-19 ETKİSİYLE MARTTA REKOR SEVİYEDE DÜŞTÜ

ABD’de perakende satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Bu dönemde Kovid-19 salgınının etkisiyle rekor seviyede düşüş gösteren veri, piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Tüketici harcamalarını destekleyen perakende satışlara yönelik piyasa beklentisi, yüzde 8 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, martta yıllık bazda  da yüzde 6,2 azaldı.

Şubat ayına ait perakende satışlardaki aylık artış ise yüzde 0,5’ten yüzde 0,4'ya revize edildi.

Perakende satışlarda mart ayında görülen düşüşte, giyim, mobilya ve motorlu taşıt sektörlerineki bu dönemdeki satışların azalması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar martta aylık yüzde 50,5, mobilya sektörüneki satışlar yüzde 26,8 ve motorlu taşıt sektöründeki satışlar 25,6 düşüş kaydetti.









uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:0296.424
Değişim :  -2,16% |  -2.126,23
Açılış :  98.945  
Önceki Kapanış :  98.550  
En Yüksek
99.044 En Düşük
94.602
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 4,62 6.199.166 % 10,00  
SANFM 7,92 14.396.761 % 10,00  
CASA 13,64 199.443 % 10,00  
MGROS 28,86 536.530.865 % 9,98  
PETUN 14,90 79.327.525 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5670 8,6099 % -0,16  
Frank 7,0833 7,1260 % 0,21  
Riyal 1,8268 1,8360 % 1,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 -3,91  
Altın Gr. 381 382 2,88  
Cumhuriyet 2.442 2.503 23,20  
Tam 2.510 2.576 23,80  
Yarım 1.221 1.254 11,60  
Çeyrek 612 627 5,80  
Gümüş.Ons 15,49 15,53 -0,26  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,04  
B. Petrol 28,19 28,19 -1,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru