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ABD`de petrol şoku! 200`den fazla şirket iflas etti

26.05.2020 11:06

Son güncelleme : 26.05.2020 11:10
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD`de, düşük petrol fiyatları nedeniyle sektörde 200`den fazla şirket iflas ederken, gelecek yıl da devam etmesi beklenen bu süreçte endüstrinin kayıplarının şimdiden milyarca doları bulduğu hesaplanıyor.



AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dünya genelinde  petrol tüketimi ve bu yıl için ekonomik büyüme beklentileri zayıf seyrini  sürdürürken, petrol fiyatlarının geçen ay son 20 yılın en düşük seviyesine  gerilemesi ABD'de yüzlerce şirketi iflas noktasına getirdi.

Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Ed Hirs, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, bankalar ve yatırımcılardan yeni kredi çıkmamasının petrol  endüstrisinde faaliyet gösteren birçok şirketi iflasa sürüklediğini söyledi.

ABD'li şirketlerin Kovid-19 salgınından önce sondaj programlarını  önemli ölçüde azalttığı bilgisini paylaşan Hirs, "Petrol sahalarında faaliyet  gösteren çalışanlar işlerini ilk kaybedenler oldu. Yaklaşık 70 bin çalışanın  işini kaybettiği tahmin ediliyor." dedi.

Hirs, ABD petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol  üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının 9 hafta  üst üste düşüş göstererek bu dönemde 425 adet azaldığını ve 9-15 Mayıs haftasında  258’e gerileyerek Temmuz 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydettiğini  aktardı.

Sadece petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş nedeniyle, ABD petrol  sektörünün 60 milyar dolardan fazla zarar ettiğini belirten Hirs, "Petrolün varil  fiyatının 30 doların altında kalması durumunda sektörde aylık 24 milyar dolardan  fazla kayıp öngörülüyor. Sadece Teksas eyaletinin ekonomik zararı günlük 135  milyon dolardan fazla." ifadelerini kullandı.

"Firmaların toplam borcu yaklaşık 130 milyar dolar"

Merkezi Teksas'ta bulunan uluslararası hukuk firması Haynes and  Boone'un raporuna göre, yılın ilk çeyreği itibarıyla ABD petrol sektöründe  iflasını açıklayan şirketlerin sayısı 200'ü aştı.

Rapora göre, aynı dönemde ABD petrol endüstrisindeki firmaların toplam  borcu yaklaşık 130 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin Teksas eyaleti, ilk çeyrekte 98 şirketle ülkenin en çok iflas  açıklayan petrol firmasına sahip olan bölgesi olarak öne çıkıyor. Bunu, iflasını  açıklayan 12 şirketle Colorado, 11 şirketle Louisiana, 10 şirketle New York ve  6'şar şirketle Oklahoma ile California eyaletleri takip ediyor.

170 şirket daha iflas edebilir

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin  raporunda ise petrol fiyatlarının ortalama 30 dolar seviyesinde seyretmesi  durumunda, gelecek yıl ABD'de 170 şirketin daha iflas edebileceği uyarısında  bulundu.

Rapora göre, ABD'de petrol ve doğal gaz üreten şirketlerin sayısı 9  bini aşıyor. Çoğu aileler tarafından işletilen bu küçük firmalar, düşük petrol  fiyatlarına karşı en savunmasız şirketler arasında yer alıyor. Dolayısıyla,  petrol kuyularını kapatırlarsa tekrar açmaları çok mümkün görünmüyor.

Petrol fiyatlarının en son 2014-2016 yıllarında 115 dolardan 30  doların altına düştüğü dönemde, ABD'de 250'den fazla petrol firması iflas etmiş,  ülkenin petrol sektöründe yaklaşık 300 bin çalışan işini kaybetmiş ve 250 milyar  dolardan fazla yatırım yok olmuştu.

Yatırım harcamalarında kısıtlamaya giden ve bulut teknolojisiyle yapay  zeka gibi yenilikleri petrol endüstrisinde uygulamaya başlayan ABD ise, Kasım  2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol  üreticisi olmuştu.

Ancak, Kovid-19 salgını ve petrol fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle  ABD'nin ham petrol üretimi son 2,5 ayda günlük 1,6 milyon varil gerileyerek 13,1  milyon varillik rekor seviyeden 11,5 milyon varile düştü.





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