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ABD`de Philadelphia Fed İmalat Endeksi negatif seyrini sürdürdü

21.05.2020 17:06

Son güncelleme : 21.05.2020 17:23
ABD`de Philadelphia Fed İmalat Endeksi mayısta eksi 43,1 seviyesinde gerçekleşerek negatif seyrini korudu.



AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, mayıs ayına ilişkin  imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed  İmalat Endeksi mayısta önceki aya kıyasla 13,5 puanlık artışla eksi 43,1'e  yükseldi.

Mart ayından bu yana negatif seyrini sürdüren endekse ilişkin piyasa  beklentisi, eksi 41,5 değerini alması yönündeydi.

Endeks, nisan ayında ise eksi 56,6 seviyesinde gerçekleşerek, Temmuz  1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi görmüştü.

Bu dönemde yeni siparişler endeksi, eksi 70,9 değerinden eksi 25,7  değerine, sevkiyat endeksi de eksi 74,1'den eksi 30,3'e ve istihdam endeksi eksi  46,7'den eksi 15,3'e yükseldi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki  değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.




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