ABD’de toptan eşya stokları martta yüzde 0,8, toptan eşya satışları ise yüzde 5,2 azaldı.
ABD`de toptan eşya stokları ve satışları azaldı
08.05.2020 17:37
Son güncelleme : 08.05.2020 17:37
AA
ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.
Buna göre, toptan eşya stokları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 650,7 milyar dolara geriledi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, stokların yüzde 1 azalması yönündeydi.
Toptan eşya stokları martta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2 düşüş kaydetti. Toptan eşya stoklarında şubat ayında meydana gelen düşüş de yüzde 0,7'ye revize edildi.
Aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 5,2 azalışla 475 milyar dolara geriledi.
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|% 10,00
|
|YONGA
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|108.909
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|
|KUTPO
|15,97
|6.160.428
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|
|CMBTN
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|6.004.282
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|
|GLRYH
|16,73
|65.595.615
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.649.219
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,12
|246.247.799
|% -8,57
|
|PAPIL
|13,90
|60.067.765
|% -6,71
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,48
|1.046.681.964
|% -4,62
|
|GARAN
|7,94
|741.714.434
|% -1,00
|
|HALKB
|5,35
|598.910.523
|% 3,08
|
|ISFIN
|3,50
|596.155.869
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|
|AFYON
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|592.425.589
|% 2,88
|
|KRDMD
|2,48
|1.046.681.964
|% -4,62
|
|AFYON
|2,86
|592.425.589
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,11
|389.246.842
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,11
|194.523.849
|% 4,72
|
|ISFIN
|3,50
|596.155.869
|% 4,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8298
|8,8741
|% 0,65
|
|Frank
|7,3147
|7,3588
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8938
|1,9033
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,77
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.575
|6,10
|
|Tam
|2.592
|2.642
|6,30
|
|Yarım
|1.265
|1.292
|3,10
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,56
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,56
|0,04
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