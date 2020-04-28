GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de tüketici güven endeksi düştü

28.04.2020 18:00

Son güncelleme : 28.04.2020 18:00
ABD`de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda 31,9 puan azalarak 86,9 seviyesine düştü.



AA

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi nisanda önceki aya kıyasla 31,9 puan  azalışla 86,9'a geriledi.

Bu dönemde Kovid-19 salgınının etkisiyle sert düşüş gösteren veriye  ilişkin piyasa beklentisi, 87,9 olması yönündeydi. Söz konusu veri, martta ise  118,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi, nisanda 7 puan artarak 93,8  değerine yükseldi. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 90,3 puan azalışla 76,4  seviyesine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik  Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin bu dönemde mevcut  koşullardaki şiddetli bozulmanın etkisiyle önemli ölçüde zayıfladığını kaydetti.

Mevcut durum endeksindeki sert düşüşün Kovid-19 salgını nedeniyle  ekonomik faaliyette yaşanan daralmayı yansıttığına işaret eden Franco,  tüketicilerin ekonomi ve iş gücü piyasasına yönelik kısa vadeli beklentilerinin  ise iyileştiğini aktardı.

Franco, "Ancak tüketicilerin finansal görünümleri konusundaki  iyimserlikleri daha az. Bu durum, toparlanma başlayınca harcamaları  etkileyebilir. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin yarattığı belirsizlik  önümüzdeki aylarda beklentilerin dalgalanmasına neden olacaktır." ifadelerini  kullandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:45101.025
Değişim :  -0,24% |  -241,88
Açılış :  101.543  
Önceki Kapanış :  101.267  
En Yüksek
101.918 En Düşük
100.664
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 34,32 157.980.355 % 10,00  
CUSAN 2,97 20.164.024 % 10,00  
BOSSA 9,57 35.223.964 % 10,00  
PAPIL 13,20 46.936.785 % 10,00  
BANVT 26,62 81.267.692 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6846 8,7281 % 0,31  
Frank 7,1586 7,2017 % 0,36  
Riyal 1,8554 1,8647 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 -12,32  
Altın Gr. 383 383 -2,21  
Cumhuriyet 2.451 2.509 -16,60  
Tam 2.516 2.570 -17,10  
Yarım 1.226 1.256 -8,30  
Çeyrek 615 628 -4,20  
Gümüş.Ons 15,03 15,07 -0,14  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 23,47 23,47 0,40  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru