ABD`de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisanda 31,9 puan azalarak 86,9 seviyesine düştü.
ABD`de tüketici güven endeksi düştü
28.04.2020 18:00
Son güncelleme : 28.04.2020 18:00
AA
Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi nisanda önceki aya kıyasla 31,9 puan azalışla 86,9'a geriledi.
Bu dönemde Kovid-19 salgınının etkisiyle sert düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 87,9 olması yönündeydi. Söz konusu veri, martta ise 118,8 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi, nisanda 7 puan artarak 93,8 değerine yükseldi. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 90,3 puan azalışla 76,4 seviyesine geriledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin bu dönemde mevcut koşullardaki şiddetli bozulmanın etkisiyle önemli ölçüde zayıfladığını kaydetti.
Mevcut durum endeksindeki sert düşüşün Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik faaliyette yaşanan daralmayı yansıttığına işaret eden Franco, tüketicilerin ekonomi ve iş gücü piyasasına yönelik kısa vadeli beklentilerinin ise iyileştiğini aktardı.
Franco, "Ancak tüketicilerin finansal görünümleri konusundaki iyimserlikleri daha az. Bu durum, toparlanma başlayınca harcamaları etkileyebilir. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin yarattığı belirsizlik önümüzdeki aylarda beklentilerin dalgalanmasına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.
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