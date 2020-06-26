ABD`de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 8 artarak 78,1 seviyesine yükseldi ancak piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.
ABD`de tüketici güven endeksi haziranda beklentileri karşılayamadı
26.06.2020 18:26
Son güncelleme : 26.06.2020 18:26
AA
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni haziranda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 78,1 değerine yükseldi. Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi aşağı yönlü revize edilirken, endekse ilişkin öncü veri 78,9 olarak açıklanmıştı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisanda düşüş gösteren mayıs ayında ise toparlanmaya başlayan verinin, haziranda 79 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, mayıs ayında ise 72,3 seviyesinde gerçekleşmişti.
Tüketici güven endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,5'lik azalış kaydetti. Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık yüzde 5,8 artışla 87,1'e çıktı.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 9,7 artarak 72,3'e yükseldi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 115.117
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|Önceki Kapanış
|: 114.139
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115.355
En Düşük
114.389
18:056,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8700
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6,8590
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18:057,6875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|: 7,6950
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En Düşük
7,6758
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
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|Açılış
|: 387,45
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|Önceki Kapanış
|: 388,79
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389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.430
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.963.715
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.567.098
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.541.599
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.726.040
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|282.964.566
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|586.129
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.204.790.075
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.093.926.601
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|747.391.688
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.467.519
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|636.573.883
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.093.926.601
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|585.934.525
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.204.790.075
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|747.391.688
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.467.519
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4304
|8,4726
|% -0,67
|
|Frank
|7,1971
|7,2405
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-1,94
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.530
|-10,50
|
|Tam
|2.585
|2.596
|-10,80
|
|Yarım
|1.256
|1.270
|-5,30
|
|Çeyrek
|628
|636
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,04
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|B. Petrol
|40,77
|40,77
|-0,28
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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