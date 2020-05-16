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ABD`den teknoloji devi Huawei`ye kısıtlama

16.05.2020 10:40

Son güncelleme : 16.05.2020 10:40
ABD Ticaret Bakanlığı, Çin`in teknoloji şirketi Huawei`nin akıllı telefon ve telekom ekipmanlarında kullandığı yarı iletkenlerini tasarlamak ve üretmek için ABD teknolojisi ile yazılımlarını kullanma kabiliyetini kısıtlayacağını duyurdu.



AA

Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya yönelik planlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei'nin yarı iletkenlerini yurt dışında tasarlamak ve üretmek için ABD teknolojisi ile yazılımlarını kullanma  kabiliyetini kısıtlamaya yönelik karar alındığı bildirildi.

Söz konusu kararın Huawei'nin ABD'nin ihracat kontrollerini zayıflatma  çabalarının önünü keseceği belirtilen açıklamada, büronun yurt dışında üretilen  ürünlere yönelik kuralını, Huawei'nin bazı ABD yazılım ve teknolojilerinin  doğrudan ürünü olan yarı iletkenleri edinmesini hedefleyerek değiştirdiği  aktarıldığı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross,  Huawei ve şirketin yabancı bağlı kuruluşlarınını, ABD'nin ulusal güvenlik  temeline dayanan kısıtlamalarını zayıflatma çabalarını artırdığını ifade etti.

Ross, "Huawei ve HiSilicon tarafından sömürülen kurallarımızı  değiştirmeliyiz ve ABD teknolojilerinin ulusal güvenlik ve dış politika  çıkarların aykırı olan zararlı faaliyetleri mümkün kılmasını engellemeliyiz."  değerlendirmesinde bulundu.

Huawei'nin söz konusu yarı iletkenlere akıllı telefon ve telekom  ekipmanlarının üretiminde ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.




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