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AB`de 4 ülke karantinasız seyahat üzerinde çalışıyor

12.05.2020 09:24

Son güncelleme : 12.05.2020 09:24
İtalya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, Avrupa Birliği (AB) içinde İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olarak oluşturdukları ortak çalışma grubunda, turizm sezonunu karantina uygulaması olmadan başlatmak için çalıştıklarını söyledi.



AA

İtalyan Bakan, merkezi Roma’da bulunan Yabancı Basın Derneği’nin  video-konferans yöntemiyle yapılan basın toplantısına katıldı. 

De Micheli, AB Komisyonu'ndan bir turizm planı sunmasının beklendiğine  işaret ederek, "Berlin, Paris ve Madrid ile günlük olarak temas halindeyiz.  İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olmak üzere 4 ülkenin ulaştırma bakanları  olarak ortak bir çalışma grubu oluşturduk ve müdahale etmemiz gereken konuları  belirledik. Şu anda koşullar yok ama karşılıklı karantinaya gerek kalmayacak  şekilde turizmi yeniden başlatacağız ama şu anda içinde bulunduğumuz yeni aşamaya  dair gelecek ilk sonuçları bekliyoruz." dedi.

Turistler için karantina uygulaması olup olmayacağına ilişkin bir  soruya İtalyan bakan, "Eğer turizm sektörünü açarsak doğal olarak turistik amaçlı  gelen birini karantinaya alamayız. İtalya turizmden dolayı uçuşları başlatırsa  karantina olmayacak, çünkü buraya gelen, geliş amacı olan tatilini yapmalı."  yanıtını verdi.

Bakan De Micheli, yurt dışına giden İtalyanların da ülkeye  dönüşlerinde, geldikleri ülkede salgın kontrol altında ise karantinaya  alınmayacaklarını söyledi.

"Turizm İtalyan ekonomisi için önemli bir sektör." diyen De Micheli,  turist kabulünün bilim kurulu tarafından onaylanmış kurallar çerçevesinde  olacağını dile getirdi. De Micheli, bölgeden bölgeye oluşacak yoğunlukları Turizm  Bakanlığıyla beraber hesap etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Salgına ilişkin bu hafta gelecek verilerin belirleyici olacağının  altını çizen De Micheli, "18 Mayıs’tan sonra salgın eğrisi kontrol altında olursa  bölgeler arasında seyahat muhtemelen haziran ayının ilk yarısında normalleşmeye  başlayabilir. Sonrasında yapılacak değerlendirmeyle de İtalya dışı seyahatler  gelebilir." diye konuştu.




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