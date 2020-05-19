GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB`de inşaat üretimi sert düştü

19.05.2020 13:10

Son güncelleme : 19.05.2020 13:10
Avrupa Birliği`nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 12 azaldı.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini  yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, martta şubat  ayına kıyasla yüzde 14,1 düştü. İnşaat üretimi, 2019'un mart ayına göre ise yüzde  15,4'lük gerileme kaydetti

AB'de inşaat üretimi, martta önceki aya göre yüzde 12, 2019'un aynı  dönemine göre ise yüzde 13,4 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en  fazla düşüş yüzde 40,2 ile Fransa, yüzde 36,2 ile İtalya ve yüzde 11,9 ile  Slovenya'da gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.983
Değişim :  2,22% |  2.214,81
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
102.225 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 0,61 21.652.650 % 0,00  
PINSU 6,50 19.700.755 % 0,00  
ALCAR 60,90 44.764.273 % 0,00  
BRMEN 1,53 7.317.209 % 0,00  
DARDL 9,39 2.811.730 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2786 8,3201 % -1,12  
Frank 6,9542 6,9960 % -1,50  
Riyal 1,7998 1,8088 % -1,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 2,95  
Altın Gr. 378 378 -5,77  
Cumhuriyet 2.438 2.488 -23,10  
Tam 2.510 2.553 -23,70  
Yarım 1.225 1.248 -11,60  
Çeyrek 612 624 -5,80  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 0,09  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 -0,04  
B. Petrol 34,55 34,55 -0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru