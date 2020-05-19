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AB`de otomobil satışları nisanda `çakıldı`

19.05.2020 10:10

Son güncelleme : 19.05.2020 10:10
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle nisanda 2019`un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azaldı.



AA

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), nisan ayına ilişkin yeni  otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, nisan ayında 2019'un aynı  dönemine göre yüzde 76,3 azalarak 270 bin 682'ye indi.

ACEA, yeni otomobil tescillerinde kayıtlara geçen en sert düşüşü nisan  ayı boyunca uygulanan salgın tedbirlerine ve bayilerin kapalı olmasına bağladı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı  dönemine göre en fazla yüzde 97,6 ile İtalya'da, yüzde 96,5 ile İspanya, yüzde  96,1 ile İrlanda, yüzde 90,1 ile Belçika'da ve yüzde 88,8 ile Fransa'da daraldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Nisan 2020'de önceki  yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 azalarak 2 milyon 750 bin 845 seviyesine  geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında nisan ayında en fazla yeni otomobil  Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 120 bin 840, Fransa'da 20 bin  997, İsveç'te 18 bin 916, Hollanda'da 15 bin 373 yeni otomobil trafiğe tescil  edildi.

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını  77 bin 862 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA  Grubu izledi. Grubun markaları toplam 36 bin 718 otomobil sattı. Renault Grubu  ise 27 bin 740 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.




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