GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB`de otomobil satışları sert düştü

17.04.2020 10:25

Son güncelleme : 17.04.2020 10:25
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle martta 2019`un aynı dönemine göre yüzde 55,1 azaldı.



AA

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, mart ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 55,1 azalarak 567 bin 308'e indi. ACEA, yeni otomobil tescillerindeki sert düşüşü Kovid-19 nedeniyle  uygulanan tedbir ve bayilerin kapalı olmasına bağladı.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı  dönemine göre en fazla yüzde 85,4 ile İtalya'da, yüzde 72,2 ile Fransa'da ve  yüzde 69,3 ile İspanya'da daraldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mart 2020'de önceki  yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,6 azalarak 2 milyon 480 bin 855 seviyesine  geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında mart ayında en fazla yeni otomobil  Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 215 bin 119, Fransa'da 62 bin  668, İspanya'da 37 bin 644, Polonya'da 29 bin 657, Hollanda'da 29 bin 496,  Belçika'da 28 bin 801, İtalya'da 28 bin 326, ve İsveç'te 27 bin 649 yeni otomobil  trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını  164 bin 653 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA  Grubu izledi. Grubun markaları toplam 68 bin 816 otomobil sattı. Renault Grubu  ise 55 bin 663 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:0997.905
Değişim :  1,72% |  1.655,42
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.433 En Düşük
97.691
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 2,20 154.689 % 10,00  
QNBFB 52,00 200.824 % 9,94  
EGGUB 52,60 390.345 % 9,90  
HALKS 3,68 115.482 % 9,85  
EKIZ 4,59 404.521 % 9,81  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6456 8,6890 % 0,24  
Frank 7,1350 7,1780 % 0,10  
Riyal 1,8438 1,8530 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.705 -13,63  
Altın Gr. 379 379 -4,63  
Cumhuriyet 2.430 2.486 -36,80  
Tam 2.498 2.559 -37,80  
Yarım 1.215 1.245 -18,40  
Çeyrek 609 623 -9,10  
Gümüş.Ons 15,25 15,29 -0,26  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,07  
B. Petrol 28,45 28,45 0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru