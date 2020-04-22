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AB`den 10 ülkeye 3 milyar euro mali destek

22.04.2020 13:53

Son güncelleme : 22.04.2020 13:53
Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek sağlamaya hazırlanıyor.



AA

AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla  çeşitli ülkelere mali destek verilmesini içeren teklifin kabul edildiğini  duyurdu.

Buna göre, Arnavutluk'a 180 milyon euro, Bosna Hersek'e 250 milyon  euro, Gürcistan'a 150 milyon euro, Ürdün'e 200 milyon euro, Kosova'ya 100 milyon  euro, Moldova'ya 100 milyon euro, Karadağ'a 60 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya  160 milyon euro, Tunus'a 600 milyon euro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar euro makro  finansal destek sağlanacak.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro  finansal desteklemeler verebiliyor. AB fonları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan  alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Söz konusu desteğin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından  da onaylanması gerekiyor.






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