Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek sağlamaya hazırlanıyor.
AB`den 10 ülkeye 3 milyar euro mali destek
22.04.2020 13:53
Son güncelleme : 22.04.2020 13:53
AA
AB Komisyonu, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla çeşitli ülkelere mali destek verilmesini içeren teklifin kabul edildiğini duyurdu.
Buna göre, Arnavutluk'a 180 milyon euro, Bosna Hersek'e 250 milyon euro, Gürcistan'a 150 milyon euro, Ürdün'e 200 milyon euro, Kosova'ya 100 milyon euro, Moldova'ya 100 milyon euro, Karadağ'a 60 milyon euro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon euro, Tunus'a 600 milyon euro
ve Ukrayna'ya 1,2 milyar euro makro finansal destek sağlanacak.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor. AB fonları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
Söz konusu desteğin Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.
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