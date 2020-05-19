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AB`den 500 milyar euroluk fon teklifine destek

19.05.2020 09:02

Son güncelleme : 19.05.2020 09:02
Avrupa Birliği (AB), yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 500 milyar euroluk kurtarma fonu kurulması teklifini olumlu karşıladı.



AA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya ve Fransa'nın  salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar euroluk kurtarma fonu  kurulması teklifinin ardından açıklama yayımladı.

Salgın nedeniyle Avrupa'nın ekonomik bir sınama yaşadığını ifade eden  von der Leyen, "Fransa ve Almanya'nın yapıcı teklifini memnuniyetle  karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu teklifin AB bütçesine entegre bir fon  kurulmasına yönelik olduğuna işaret ederek, AB Komisyonu'nun üye ülkeler ve  Avrupa Parlamentosu (AP) görüşlerini dikkate alan bir teklif üzerinde çalıştığını  belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "Almanya ve Fransa'nın kurtarma fonu için ortak bir zemin bulma  çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin, salgının sonuçlarına karşı doğru yönde atılmış bir adım  olduğunu vurgulayan Michel, bir anlaşma sağlamak için AB üyesi 27 ülkenin de  sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.




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