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AB`den 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklifi

27.05.2020 16:15

Son güncelleme : 27.05.2020 16:24
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar euroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etti.



AA

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,  Avrupa Parlamentosu (AP) olağanüstü Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, AB'nin 2021-2027  yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı ile Kovid-19 ekonomik kurtarma paketini içeren tekliflerini açıkladı.

Salgının Avrupa'da büyük bir ekonomik krize neden olduğunu anlatan von  der Leyen, Avrupa ekonomik modelinin ciddi bir sınamadan geçtiğini söyledi.

Von der Leyen, güvenli bir gelecek için hızlı biçimde cesur adımlar  atılması gerektiğine işaret ederek, "Komisyon, AB'nin uzun dönem bütçesinin 1,1  trilyon euro olmasını ve 750 milyar euroluk ekonomik kurtarma enstrümanı  kurulmasını teklif ediyor." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda daha önce 540 milyar euroluk 3 programın onaylandığını anımsatan von der Leyen, AB'nin salgın önlemlerinin yeni  iki paketle birlikte 2,4 trilyon euro seviyesine ulaştığını vurguladı.

Von der Leyen, kurtarma fonunun AB Komisyonunun yüksek kredi derecesi  ile finansal piyasalardan borç alarak kurulacağını ve kaynakların sanayi, sağlık,  dijital dönüşüm ve iklim dostu teknolojiler gibi ortak önceliklere aktarılacağını  anlattı.

TEKLİFLER HAKKINDA

Avrupa ekonomisini canlandırmayı amaçlayan tekliflere göre, AB'nin  2021-2027 yıllarındaki bütçesinin toplam boyutu 1,1 trilyon euro olacak.

Söz konusu bütçeye, AB Komisyonunun üye ülkelerin teminatıyla sermaye  piyasalarından borç alarak kurulacak bir fon entegre edilecek. Ekonomik kurtarma  fonunun toplam boyutu 750 milyar euro olacak.  Bunun 500 milyar euroluk kısmı  hibe, 250 milyar euroluk kısmı ise kredilerden oluşacak.

Fon, salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya'ya 81,8  milyar euroluk hibe ve 90,9 milyar euroluk kredi, İspanya'ya 77,3 milyar avro  hibe, 63,1 milyar euro kredi ve Fransa'ya 38,7 milyar euro hibe sağlayacak.

Bununla, AB ülkelerinde iklim dostu teknolojiler, dijital alanlar,  stratejik yatırımlar ve ekonomik reformlar desteklenecek.

SÜREÇ

Kovid-19'un en fazla etkilediği Fransa, İtalya ve İspanya gibi AB  ülkeleri, krizin ekonomik sonuçlarına yönelik ortak adımlar atılmasını istiyordu.  Söz konusu ülkeler kendilerine özellikle hibe verilmesini talep ediyordu.

Almanya ve Fransa geçtiğimiz günlerde salgının ekonomik sonuçlarına  yönelik toplam 500 milyar euroluk hibeler içeren bir kurtarma fonu kurulması  teklif etmişti.

AB ülkeleri içinde tutumlu 4'lü olarak adlandırılan Danimarka,  Hollanda, İsveç ve Avusturya hibe konusuna olumlu yaklaşmamış ve ülkelere koşullu  biçimde kredi verilmesini istemişti.

AB'NİN BÜTÇESİ

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık  tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF), kaynakların AB'nin  politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor.

AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon euroluk mali çerçevesi, 2014-2020  dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından  aktarılan kaynaklardan sağlanıyor. AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik müzakerelerin bu yıl  tamamlanması bekleniyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki  oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.

Söz konusu kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe tekliflerinde uzlaşı  sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu bir müzakere süreci yaşanması  öngörülüyor.




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