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AB`den stratejik şirketlere destek adımı

29.05.2020 17:44

Son güncelleme : 29.05.2020 18:19
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak üzere 15 milyar euroluk bir fon kurulmasını teklif etti.



AA

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de  düzenlediği basın toplantısında, AB'nin sağlık, uzay, savunma, dijital ve temiz  teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri desteklemeye yönelik yeni  bir fon kuracağını açıkladı.

Breton, söz konusu fonun toplam 15 milyar euroluk mali kaynağı olacağına dikkati çekerek, bununla stratejik şirketlere kredi sağlanacağını ifade etti.

AB Komisyonu, ayrıca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle borçlarını ödeme güçlüğü çeken şirketleri desteklemek amacıyla da 31 milyar euroluk bir  ödeme destek enstrümanı kurulmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

Söz konusu programların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu  (AP) ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.




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