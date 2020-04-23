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ABD`li bankalar 10 milyar dolar kazandı

23.04.2020 13:49

Son güncelleme : 23.04.2020 13:49
ABD`li bankalar, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında küçük işletmelere sağlanan destek kredilerinin işlem ücretlerinden 10 milyar dolar kazandı.



AA

ABD basınında yer alan haberlere göre, bankalar, normal kredilere kıyasla daha az inceleme gerektiren ve düşük risk taşıyan, küçük işletmelere  yönelik Kovid-19 destek kredilerinin işlemlerinden gelir elde etti.

Küçük İşletmeler İdaresi tarafından onaylanan kredi başvurularını işleme koyan bankaların, kredi başına yüzde 1 ila 5 arasında ücret aldığı ve  bunun 10 bin dolardan 10 milyon dolara kadar değişen bir kazanca denk geldiği belirtildi.

Bankaların bu işlemlerden toplam kazancının 10 milyar doları bulduğu kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık kredi programı hayata  geçirilmişti.

Söz konusu kredi programı, ABD tarihinin en büyük teşvik paketi olarak  nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2  trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konmuştu.

Kredi programının kaynağının kısa sürede tükenmesi üzerine ABD  Senatosu, küçük işletmelere yönelik 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını  öngören ek bütçe tasarısını onaylamıştı.





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