ABD’nin, 40 milyon nüfusu ile en kalabalık eyaleti California’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısında yaşanan düşüş üzerine, ekonomiye dönüş kriterlerinin gevşetileceği bildirildi.
ABD`nin en kalabalık eyaletinde ekonomiye dönüş hızlanıyor
19.05.2020 09:57
Son güncelleme : 19.05.2020 10:03
AA
California Valisi Gavin Newsom, basına yaptığı açıklamada, ''Koşullar bulunduğunuz bölgeye göre değişebiliyor. İnsanlar limitlerini kendileri ayarlayabilir. 58 ilçemizin çoğunda restoranlar ve diğer servisler içeriye müşteri kabul edebilecek.'' dedi.
Newsom, aldıkları gevşeme kararının, eyalet genelinden daha erken faaliyete geçmek isteyen ilçeler için olduğunu belirttiği konuşmasında, gerekli kriterlerin ne olduğuna da değindi.
Yeni kritere göre, son iki hafta içinde Kovid-19 vakalarının 100 binde 25’e indiği ve ölümlerinin sıfırlandığı yerleşim yerlerinde işyerlerinin faaliyetine müsade edilecek.
Hastaneye yatmada son 7 günde yüzde 5 üst limit ya da son 14 günde en fazla 20 hasta sınırlaması da kriterler arasında gösterildi.
İBADETHANELER VE PROFESYONEL SPORLARA DA YAKINDA İZİN ÇIKACAK
Eyalette gidişatın olumlu olduğunu ve hızlıca normalleşmeye doğru gittiklerini belirten California Valisi Newsom, ayrıca ilçelerdeki mağazalarda alışverişin başlamasına, kuaförlerin yeniden açılmasına müsade edilebileceğini söyledi.
Vali, haziran ayı içinde profesyonel spor faaliyetlerine de seyircisiz olmak kaydıyla izin verileceğini, ibadethanelerin yeniden açılmasının ise haftalar içinde münkün olabileceğini sözlerine ekledi.
Yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, California eyaletinde toplam 80 bin 265 kovid-19 vakası ve 3 bin 289 ölüm kaydı bulunurken, 40 milyon nüfusa sahip eyalette dün 81 vaka ölümle sonuçlandı.
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|% 0,00
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|
|YYAPI
|0,61
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|
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