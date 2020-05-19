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ABD`nin en kalabalık eyaletinde ekonomiye dönüş hızlanıyor

19.05.2020 09:57

Son güncelleme : 19.05.2020 10:03
ABD’nin, 40 milyon nüfusu ile en kalabalık eyaleti California’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısında yaşanan düşüş üzerine, ekonomiye dönüş kriterlerinin gevşetileceği bildirildi.



AA

California Valisi Gavin Newsom, basına yaptığı açıklamada, ''Koşullar  bulunduğunuz bölgeye göre değişebiliyor. İnsanlar limitlerini kendileri  ayarlayabilir. 58 ilçemizin çoğunda restoranlar ve diğer servisler içeriye  müşteri kabul edebilecek.'' dedi.

Newsom, aldıkları gevşeme kararının, eyalet genelinden daha erken  faaliyete geçmek isteyen ilçeler için olduğunu belirttiği konuşmasında, gerekli  kriterlerin ne olduğuna da değindi.

Yeni kritere göre, son iki hafta içinde Kovid-19 vakalarının 100 binde  25’e indiği ve ölümlerinin sıfırlandığı yerleşim yerlerinde işyerlerinin  faaliyetine müsade edilecek.

Hastaneye yatmada son 7 günde yüzde 5 üst limit ya da son 14 günde en  fazla 20 hasta sınırlaması da kriterler arasında gösterildi.

İBADETHANELER VE PROFESYONEL SPORLARA DA YAKINDA İZİN ÇIKACAK

Eyalette gidişatın olumlu olduğunu ve hızlıca normalleşmeye doğru  gittiklerini belirten California Valisi Newsom, ayrıca ilçelerdeki mağazalarda  alışverişin başlamasına, kuaförlerin yeniden açılmasına müsade edilebileceğini  söyledi.

Vali, haziran ayı içinde profesyonel spor faaliyetlerine de seyircisiz  olmak kaydıyla izin verileceğini, ibadethanelerin yeniden açılmasının ise  haftalar içinde münkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet  sitesine göre, California eyaletinde toplam 80 bin 265 kovid-19 vakası ve 3 bin  289 ölüm kaydı bulunurken, 40 milyon nüfusa sahip eyalette dün 81 vaka ölümle  sonuçlandı.




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